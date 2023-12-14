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Haberler Kuruluş Osman Videoları Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023, 01:16 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, 01:16

Alaeddin Bey, Haçlı ve Moğol saldırısından işte böyle kurtuldu!

‘Kuruluş Osman’ın 140. Bölümünde Haçlılar ve Moğollar bir tuzak kurarak Alaeddin Bey’in esir tutulduğu kafese saldırı düzenledi. Alaeddin Bey’in saldırıdan kurtulmasına ise Gonca Hatun yardım etti.

Kuruluş Osman'ın 140. Bölümünde Karacelasun intikam yeminleri ettikten sonra Üstat Gera ile birlikte hareket etme planı yaptı. Karacelasun ve Üstat Gera, Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürmek için bir oyun kurdu. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'e yemek götürürken bir terslik olduğunu ve Alaeddin'e tuzak kurulduğunu fark edip hemen harekete geçti. Alaeddin Bey'e kafesli çadırda düzenlenen saldırıda, Gonca Hatun var gücüyle savaşarak Alaeddin Bey'in kurtulmasına yardım etti.

Alaeddin Bey, kendisine saldıranların ensesindeki izleri gördükten sonra onların Bizans askerleri olduğunu anladı. Alaeddin Bey, "Niyetleri beni öldürüp suçu size yıkmaktı Yakup Bey!" dedi. Yakup Bey, Alaeddin Bey'in feraset sahibi olduğunu ve karşısında Osman Bey'den ziyade Alaeddin Bey'i görmeyi yeğlediğini söyledi. Alaeddin Bey ise eğer kendisinde bir feraset görüldüyse atası Osman Bey sayesinde olduğunu ifade etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 140. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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