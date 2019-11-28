Kuruluş Osman son bölüm full izle - Kuruluş Osman 2. bölüm tek parça kesintisiz izle! 28.11.2019 09:51

Milyonlarca izleyici tarafından merakla takip edilen Kuruluş Osman dizisi 2. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecan dolu yeni bölümde Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye giriyor ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapıyor. Anlaşmadan ardından tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşüyor. Peki, yeni bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 2. bölüm tek parça kesintisiz izleme ve Kuruluş Osman 2. bölüm tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Kuruluş Osman 2. bölüm izle! ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman, bu akşam nefes kesecek yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. 27 Kasım akşamı yayınlanacak bölümde; Osman, Bamsı'nın oğlu Aybars'ın katillerini bulmak için Tekfur'un kalesine geliyor. Ancak Sofia'nın tuzağı sonrasında suç üstüne kalan Osman ne yapacak? Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte Kuruluş Osman 2. bölüm izlemek için detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar.

OSMAN'A BÜYÜK TUZAK

Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer.

OSMAN KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir.

OSMAN RAHİBELERİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?

Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

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