Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey yemin ediyor 02.12.2019 17:11

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman geçen haftaki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Osman Bey'in fragmandaki "Kim ki hainlik yaparsa acımam sel olur yıkar, ataş olur yakarım!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar.

OSMAN'A BÜYÜK TUZAK

Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer.

OSMAN KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir.

OSMAN RAHİBELERİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?

Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?