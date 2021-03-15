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Kuruluş Osman 50. bölüm 2. fragmanı izle! Düşmanların ittifakı...

Kuruluş Osman 50. bölüm 2. fragmanı izle! Düşmanların ittifakı...
15.03.2021 21:21
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ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 50. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in "Düşmanımız bir değildir! Bugün kimseye acımayacağız!" sözleri damgasını vuran anlardan birisi oldu. İşte Kuruluş Osman 50. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler...


"O melunu parça parça edip kuşlara atmaz isem Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey demesinler!"

OSMAN BEY TÜRK OBALARINI BİRLEŞTİREBİLECEK Mİ?

Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

TOGAY'DAN SUİKAST GİRİŞİMİ

Malhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler. Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.

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