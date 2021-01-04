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Kuruluş Osman 41. bölüm 2. fragmanı izle! Obada tek bir hain kalmayacak...

Kuruluş Osman 41. bölüm 2. fragmanı izle! Obada tek bir hain kalmayacak...
04.01.2021 20:17
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ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 41. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in "Obada tek bir hain kalmayacak!" sözleri dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman 41. bölüm 2. fragmanında yaşanacak olaylar...


KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yeni Kayı Bey'i..."

Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

DÜNDAR'IN OYUNU

Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker.

OSMAN PLANLARI BOZUYOR

Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır.

Kuruluş Osman Videoları