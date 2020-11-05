Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı izle

Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da yaşanan gelişmeler heyecanla takip edildi. Heyecanın doruklara çıktığı bölümde Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçti. Bölümün ardından Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.

BAMSI VE ERTUĞRUL BEY BULUŞUYOR

Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar.

YAVLAK ARSLAN'IN NİKOLA İLE KANLI İTTİFAKI

Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir.

GÜNDÜZ BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?