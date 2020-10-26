Kuruluş Osman 31. bölüm 2. fragmanı izle

ATV ekranlarında yayınlandığı günlerde heyecanla izlenen Kuruluş Osman'ın 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümde Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşmuştu. Bu bölümde Bamsı Bey'in geri geldiği görülüyor. İşte Kuruluş Osman 31. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar

KURULUŞ OSMAN 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Öyle bir ordu olacak ki, tüm cihana Türk İslam nizamı getirecek!"

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor.

OSMAN VE SAVCI'NIN KAVGASI

Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.

YAVLAK ARSLAN'IN YENİ PLANI

'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.

OSMAN VE ERTUĞRUL BEY BULUŞMASI

Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek?

GEYHATU GELİYOR

Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?

KURULUŞ OSMAN 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz!"

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.

Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor.

Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi?

Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?