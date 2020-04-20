Kuruluş Osman 18. bölüm 2. fragmanı izle

20.04.2020 20:23

Çarşamba günleri izleyicilerin ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin 18. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ATV ekranlarında dev prodüksiyonuyla dikkat çeken Kuruluş Osman'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Son bölümün final sahnesinde iki düşman olan Osman Bey ve Balgay'ın ittifakı herkesi şaşırttı. Obada işlerin iyice karışacağı bölümde Osman Bey ve Balgay ittifakının nasıl olacağı merak konusu. İşte Kuruluş Osman 18. bölüm 2. fragmanı...

Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?

OSMAN BEY VE BALGAY'IN ZORUNLU İTTİFAKI

Çarşamba akşamlarının birincisi olan, çok konuşulan ve izlenen dizisi 'Kuruluş Osman'ın 22 Nisan Çarşamba akşamı heyecan ve sürprizlerle dolu on sekizinciyle bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümünde; Osman Bey, Balgay'la zorunlu bir ittifaka girecek.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!"

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

DÜNDAR BEY'İN OĞLUNA VEDASI

Zöhre Hatun'un oğlu Batur'un naaşını da yanında getirmesiyle Dündar oğluyla vedalaşma fırsatı buldu.

Oğlunun katilinin Alişar Bey olduğunu bilmeyen Dündar, gözyaşlarına boğulurken "Benim aslan oğlum, can parçam, evladım! Yakışır mı sana kara toprak! Yakışır mı gencecikken solup gitmek? Bunu edenlere hesabını soracam Baturum! Gözün arkada kalmasın! Sana kıyanların yanına bırakmayacağım! Acımı evladımla beraber toprağa gömeceğim. Öfkemse tasmalı itimdir, her adımda yanımda gezdireceğim! Gayrı karşılarında başka bir Dündar vardır artık. Hepsini, böcek gibi tek tek ezeceğim!" sözleriyle intikam yemini etti.

"Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur.

OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'E BEDEL ÖDETİYOR

Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak?

BALGAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?