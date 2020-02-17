Kuruluş Osman 11. yeni bölüm 2 fragmanı izle: Ya şehadet, ya hürriyet! 17.02.2020 18:57

Kuruluş Osman 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 10. son bölüm yine ATV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitledi. Son bölümü ardından Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanında "Ya şehadet, ya hürriyet!" sözü dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizi Atv'de izlenir sloganıyla birbirinden başarılı işlere imza atan Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 11. yeni bölüm 2. fragmanında "Ya şehadet, ya hürriyet!" sözü dikkat çekti.



KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder.

YANNİS, ALİŞAR'I ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır.

ALİŞAR, DÜNDAR BEY'E MEYDAN OKUYOR

Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.

MOĞOL TEHLİKESİ

Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak