Kuruluş Osman 6. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman son bölüm full izle 25.12.2019 23:45

ATV ekranlarında milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi bu akşam saat 20.00'de 6. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında gerilim yaşanıyor. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gidiyor. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis oluyor. Osman ile Yannis'in buluşmasının ne sonuçlar doğuracağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman 6. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

KURULUŞ OSMAN 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir.

OSMAN CİNAYET SUÇLAMASINDAN AKLANIYOR

Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir.

OSMAN YANNİS İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır?

SELCAN VE ZÖHRE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?