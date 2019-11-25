Kimse Bilmez 23. bölümü tamamı tek parça izle! Kimse Bilmez son bölüm izle | "Kardeşim sensin!" 25.11.2019 00:21

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in yayınlanan yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Kimse Bilmez'in 23. bölümünde kardeşler buluştu. Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüştü. Kimse Bilmez 23. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Kardeşim sensin!





Kimse Bilmez 23. Bölüm izle yeni bölüm izle

Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey'in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi?