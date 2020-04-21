Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için Osmanlı Devleti zamanında kullanılan adlardandır? | Kim Milyoner Olmak İster

21.04.2020 00:00

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için Osmanlı Devleti zamanında kullanılan adlardandır?" sorusu damga vurdu. Peki, "Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için Osmanlı Devleti zamanında kullanılan adlardandır?" sorusunun cevabı ne? İşte detaylar...