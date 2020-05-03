RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Kim Milyoner Olmak İster Videoları Milyoner'de geceye damga vuran "Alaaddin'in Sihirli Lambası" sorusu

Milyoner'de geceye damga vuran "Alaaddin'in Sihirli Lambası" sorusu

Milyoner'de geceye damga vuran
03.05.2020 00:42

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye "Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen "Alaaddin'in Sihirli Lambası"dır? sorusunun sorulduğu Hakan İşlek damga vurdu. İşlek, "Çok severek izlediğim bir çizgi film" diyerek cevapladığı bu soruda elendi.


Kim Milyoner Olmak İster Videoları