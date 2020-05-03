Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye "Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen "Alaaddin'in Sihirli Lambası"dır? sorusunun sorulduğu Hakan İşlek damga vurdu. İşlek, "Çok severek izlediğim bir çizgi film" diyerek cevapladığı bu soruda elendi.
Milyoner'de geceye damga vuran "Alaaddin'in Sihirli Lambası" sorusu
03.05.2020 00:42
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