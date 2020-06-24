Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye "Osmanlı Devleti'nde saray mutfağında tatlı ve ekşi yiyecek ve içeceklerin yapıldığı özel bölümün adı nedir?" sorusu damga vurdu. İşte o sorunun cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster'de Osmanlı mutfağı ile ilgili dikkat çeken soru
24.06.2020 02:43
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