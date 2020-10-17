Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada bir yarışmacıya sorulan "Günümüzde bir bölümü Ermenistan işgali altında olan, Azerbaycan Cumhuriyetine ait tarihi ve coğrafi bölgenin adı nedir?" sorusu geceye damga vurdu. Yarışmacı 'Karabağ' ile ilgili sorulan soruyu cevaplayamayınca telefon jokeri hakkını kullandı. Kenan İmirzalıoğlu da sorunun ardından "Azerbaycanlı kardeşlerimize selam ve sevgilerimizle" ifadelerini kullandı.
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'ndan Azerbaycan'a selam
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