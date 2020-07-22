Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'organik' soru!

22.07.2020 01:53

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğundan BM'den ödül almıştır?" sorusu damga vurdu.