Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni sezondaki 2. böümüyle izleyicisini yine ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Kobranın Türkçe sözlüklerde geçen diğer adı nedir?" sorusu dikkat çekti.
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: Kobranın sözlükte geçen diğer adı nedir?
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