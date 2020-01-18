Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! Hangi adda bir yemek vardır? 18.01.2020 23:41

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Hangi adda bir yemek vardır?" sorusu yöneltildi. Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan bu soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte geceye damgasını vuran o soru...

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangi adda bir yemek vardır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi adda bir yemek vardır?

A: Cırtımcırt

B: Pırtımpırt

C: Tırtımtırt

D: Zırtımzırt

Doğru cevap: B: Pırtımpırt