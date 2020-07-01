Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Osmanlı devlet teşkilatında sadrazamın başkanlık ettiği dört ayrı divandan doğrudan kendisine ait tek divan hangi adla bilinirdi?" sorusu damga vurdu. İşte sorunun cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin TL'lik dikkat çeken Osmanlı Devleti sorusu
01.07.2020 00:57
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