Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin TL'lik dikkat çeken Osmanlı Devleti sorusu

01.07.2020 00:57

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Osmanlı devlet teşkilatında sadrazamın başkanlık ettiği dört ayrı divandan doğrudan kendisine ait tek divan hangi adla bilinirdi?" sorusu damga vurdu. İşte sorunun cevabı...