Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı dikkat çeken Yeşilçam sorusu için tam 3 jokerini birden kullandı.
Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır? | Kim Milyoner Olmak İster
31.05.2020 00:43
- Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır? | Kim Milyoner Olmak İster
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