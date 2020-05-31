Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır? | Kim Milyoner Olmak İster

31.05.2020 00:43

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı dikkat çeken Yeşilçam sorusu için tam 3 jokerini birden kullandı.