Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran Tuncel Kurtiz sorusu! 23.11.2019 23:12

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan bir soru Kenan İmirzalıoğlu'nun bir zamanlar rol aldığı Ezel dizisinden geldi. Milyoner'de Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterine hayat veren Tuncel Kurtiz'in okuduğu "Reading Zindanı Baladı" adlı şiir, hangi şaire ait olduğu soruldu. Tuncel Kurtiz'in sesini duyan Kenan İmirzalıoğlu, duygu dolu anlar yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru...

"BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Kenan İmirzalıoğlu, "Tuncel Kurtiz'in sesini duymak beni derinden etkiledi." ifadelerini kullandı. ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olan Ezel'in başkarakteri 'Ezel Bayraktar'a Kenan İmirzalıoğlu hayat verdi. Dizide Kenan İmirzalıoğlu'na, Tuncel Kurtiz, Cansu Dere, Yiğit Özşener ve Barış Falay da eşlik etmişti.