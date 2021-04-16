Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı izle! "Gidelim buradan, İstanbul'dan gidelim!"

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Kardeşlerim 9. Bölüm fragmanına "Gidelim buradan, İstanbul'dan gidelim!" sözleri damga vurdu. İşte 17 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak olan Kardeşlerim’in 9. Bölüm fragmanı…
Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır. Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.