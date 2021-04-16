RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Kardeşlerim Videoları Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı izle! "Gidelim buradan, İstanbul'dan gidelim!"

Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı izle! "Gidelim buradan, İstanbul'dan gidelim!"

Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı izle! 
16.04.2021 23:43
Ana Sayfa 00:45
Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:59
Hekimoğlu 46. bölüm 2....
Ana Sayfa 13:03
Koronavirüs bitiş tarihi ne...
Ana Sayfa 02:14
Başkan Erdoğan polislerle...
Ana Sayfa 01:55
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:36
İclal Aydın verdiği kilolar...
Ana Sayfa 00:47
Beşiktaş’ın ilk 11’i belli...
Ana Sayfa 00:58
Sarıyer’de 4 katlı binanın...
Ana Sayfa 00:51
Müge Anlı değme sanatçılara...
Ana Sayfa 02:24
Merkez Bankası'ndan "128...
Ana Sayfa 01:35
Gıdada sahtecilik yapan...
Ana Sayfa 01:25
CHP'li belediyeden hayali...

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Kardeşlerim 9. Bölüm fragmanına "Gidelim buradan, İstanbul'dan gidelim!" sözleri damga vurdu. İşte 17 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak olan Kardeşlerim’in 9. Bölüm fragmanı…


Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır. Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.
Kardeşlerim Videoları