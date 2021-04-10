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Kardeşlerim 8. Bölüm 2. fragman: "Sanki aşık olursam hep şarkı söylemek isterim gibi..."

Kardeşlerim 8. Bölüm 2. fragman:
10.04.2021 09:38
Ana Sayfa 01:48
Heyelan anı saniye saniye...
Ana Sayfa 00:45
Akıncı 16. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 02:26
İmamoğlu'na "Yalancı pehlivan"...
Ana Sayfa 00:39
Maraşlı 13. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 03:22
Olay yerinden görüntüler
Ana Sayfa 00:10
İzmir'de düşen uçaktaki...
Ana Sayfa 23:01
Türk televizyonlarında ilk!...
Ana Sayfa 04:09
"Hasmından kaçan gevşektir"
Ana Sayfa 01:41
Adana'da yasa dışı bahis...
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 92....
Ana Sayfa 00:17
Bakan Soylu’yu taşıyan...
Ana Sayfa 01:18
Bir Zamanlar Çukurova 91....

Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ekrana geldiği ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizinin fragmanına "Sanki aşık olursam hep şarkı söylemek isterim gibi..." sözleri damga vurdu. İşte 10 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak olan Kardeşlerim’in 8. bölüm 2. fragmanı…


"Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!"

Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz. Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister. Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur. Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar.

Kardeşlerim Videoları