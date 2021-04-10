Kardeşlerim 8. Bölüm 2. fragman: "Sanki aşık olursam hep şarkı söylemek isterim gibi..."

Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ekrana geldiği ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizinin fragmanına "Sanki aşık olursam hep şarkı söylemek isterim gibi..." sözleri damga vurdu. İşte 10 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak olan Kardeşlerim’in 8. bölüm 2. fragmanı…

"Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!"

Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz. Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister. Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur. Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar.