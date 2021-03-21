Kardeşlerim 6. bölüm fragmanı yayınlandı! "Anne dur beni bekle..."

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle cumartesi akşamları Atv’de ekranlara geliyor. Kardeşlerim 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim dizisinin 6.bölüm fragmanında, "Anne dur beni bekle..." sözü dikkat çekiyor. İşte ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin 6 bölüm fragmanı...