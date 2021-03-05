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Kardeşlerim 3. bölüm 2. fragmanı izle: 'İnce ruhlu çocuklardık karanlığa kafa tutan...'

Kardeşlerim 3. bölüm 2. fragmanı izle: 'İnce ruhlu çocuklardık karanlığa kafa tutan...'
05.03.2021 18:58
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Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle cumartesi akşamları Atv’de ekranlara geliyor. Kardeşlerim 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim dizisinin 3. bölüm 2. fragmanında, 'İnce ruhlu çocuklardık karanlığa kafa tutan...' sözü dikkat çekiyor. İşte ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin 3. bölüm 2. fragmanı...


"İNCE RUHLU ÇOCUKLARDIK, KARANLIĞA KAFA TUTAN…"

Akif, Kadir'e çocukların hayatlarını değiştirecek bir teklifte bulunur. Çocuklar geçinebilmek için hayat mücadelesi verirken aynı zamanda da yeni okullarında beklenmedik olaylarla karşılaşırlar. Ömer ve Oğulcan'ın Doruk'la kavgası onları başka bir belaya sürüklerken Kadir olaylara kayıtsız kalamaz. Amcaları Orhan, Şengül'ün entrikalarına rağmen çaresizliklerine çözüm arar. Nebahat, Akif'in kendisini aldattığından şüphelenmeye başlar. Melisa'nın doğum günü partisinde bombanın pimi çekilir. Aybike herkesi etkileyecek bir olay çıkarır.

Kardeşlerim Videoları
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