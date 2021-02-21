Haberler Video Kardeşlerim Videoları Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı: "Kardeşinizin durumu kritik..."

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı: "Kardeşinizin durumu kritik..."

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı:
21.02.2021 12:49
Ana Sayfa 00:33
Melike İpek Yalova ile Altuğ...
Ana Sayfa 02:28
İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç...
Ana Sayfa 00:44
Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 13:55
Hababam Sınıfı'nın Güdük...
Ana Sayfa 02:27
Antalya'da otelde tepki çeken...
Ana Sayfa 00:30
EDHO 183. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 02:27
HDP’li Dirayet Dilan Taşdemir...
Ana Sayfa 03:24:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...
Ana Sayfa 04:45
Bakan Soylu'dan flaş sözler:...
Ana Sayfa 03:42
Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı?
Ana Sayfa 07:55
Başkan Erdoğan'dan NATO'ya...
Ana Sayfa 19:09
MB rezervlerinin matematiği ve...

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümüyle Türkiye'yi kalbinden vurdu. Atv ekranlarında Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşan, yapımına NGM’nin imza attığı “Kardeşlerim” dizisi, etkileyici senaryosu, duygu yüklü sahneleri ve güçlü oyunculukları ile izleyici tarafından çok sevildi. Merakla beklenen 2. bölüm fragmanında 'Kardeşlerinizin durumu kritik' cümlesi dikkat çekiyor. İşte Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı....


Tanıtımları ile dikkat çeken ve hikâyesiyle merak uyandıran Kardeşlerim dizisi ilk bölümüyle izleyen herkesi kalbinden vurdu. Cumartesi akşamı Atv'de ekran yolculuğuna güzel bir başlangıç yapan dizinin izleyenleri, gözyaşlarını tutamadılar. Yayınlanan ilk bölümüyle hem çok konuşulan hem de büyük beğeni toplayan "Kardeşlerim" kalplere dokunan hikâyesi ile tüm Türkiye'yi ağlattı.

Sımsıcak hikâyesi, duygu yüklü anlatımı ve oyunculukları ile konuşulan dizi sosyal medyada

#kardeşlerim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Ekran başında gözyaşı döken izleyiciler, sosyal medyadan da duygularını anlatan paylaşım ve yorumlarda bulundular:

"Canım acıdı, çok canım acıdı. #kardeşlerim"

"Evdeki herkes #kardeşlerim dizisine ağlıyor… Sevdiklerinizin kıymetini bilin :("

"Bu kadar acı çok fazla #kardeşlerim"

"Canım annem, canım babam… #kardeşlerim"

"Bu nasıl bir sahne? Bir daha sütlaç yiyemeyeceğim sanırım… #kardeşlerim"

Kardeşlerim Videoları