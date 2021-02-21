Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı: "Kardeşinizin durumu kritik..."

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümüyle Türkiye'yi kalbinden vurdu. Atv ekranlarında Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşan, yapımına NGM’nin imza attığı “Kardeşlerim” dizisi, etkileyici senaryosu, duygu yüklü sahneleri ve güçlü oyunculukları ile izleyici tarafından çok sevildi. Merakla beklenen 2. bölüm fragmanında 'Kardeşlerinizin durumu kritik' cümlesi dikkat çekiyor. İşte Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı....

Tanıtımları ile dikkat çeken ve hikâyesiyle merak uyandıran Kardeşlerim dizisi ilk bölümüyle izleyen herkesi kalbinden vurdu. Cumartesi akşamı Atv'de ekran yolculuğuna güzel bir başlangıç yapan dizinin izleyenleri, gözyaşlarını tutamadılar. Yayınlanan ilk bölümüyle hem çok konuşulan hem de büyük beğeni toplayan "Kardeşlerim" kalplere dokunan hikâyesi ile tüm Türkiye'yi ağlattı.

#kardeşlerim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Ekran başında gözyaşı döken izleyiciler, sosyal medyadan da duygularını anlatan paylaşım ve yorumlarda bulundular:

"Canım acıdı, çok canım acıdı. #kardeşlerim"

"Evdeki herkes #kardeşlerim dizisine ağlıyor… Sevdiklerinizin kıymetini bilin :("

"Bu kadar acı çok fazla #kardeşlerim"

"Canım annem, canım babam… #kardeşlerim"

"Bu nasıl bir sahne? Bir daha sütlaç yiyemeyeceğim sanırım… #kardeşlerim"