Kardeşlerim 1.bölüm 2. fragman izle: Düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsü...

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsü... İzleyicinin merakla beklediği “Kardeşlerim” 20 Şubat Cumartesi akşamı Atv’de başlıyor. İşte Kardeşlerim 1. bölüm 2. fragman...

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsü...

Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.