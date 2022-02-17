İZLE | Kardeşlerim 40. bölüm 2. fragmanı: Gülmek bir gün bize de yakışacak

"Gülmek bir gün bize de yakışacak…"

Eren kardeşlerin yoksullukla olan mücadelesi, gün geçtikçe daha zor bir hal alır. Bu durumdan en çok Asiye etkilenirken, Ömer de gecesini gündüzüne katarak, evi geçindirmek için çabalar. Şengül cephesinde yaşanan gelişmeler, Akif'in yeni bir karar almasına neden olurken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz. Suzan'ı bir kez daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Akif'in yaptığı hamle ise, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 39'ncı bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları yine ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin merakla beklenen 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana, "Yangını Tolga başlatmış ve Ömer'de de delil olacak fotoğraflar varmış!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in nefes kesen yeni bölüm fragmanı...