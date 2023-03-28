RAMAZAN İMSAKİYE
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İZLE | Aldatmak 24. bölüm 2. fragmanı: "Ben bu adamı hapiste görmek istiyorum"

İZLE | Aldatmak 24. bölüm 2. fragmanı: "Ben bu adamı hapiste görmek istiyorum"
28.03.2023 22:36

OTOMATİK OYNAT

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Kardeşlerim 67. bölüm 2....
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Kardeşlerim 64. bölüm fragmanı...

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son konusu fragmana, "Ben bu adamı hapiste görmek istiyorum" sözleri damga vurdu.

Kardeşlerim Videoları

Ozan, annesine yapılan saldırının arkasındaki ismin Tarık çıkmasıyla babasına karşı gözünü karartmıştır. Ölümle burun buruna gelen Tarık'ın yalnızca Güzide'den değil, gizli düşmanlardan da korkması gerektiğinden haberi yoktur. Çünkü düşman aslında çok yakınındadır.

Atlattığı tehlikelerin üzerine daha da güçlenen Güzide, hayatını tehdit edecek kadar alçalmış olan Tarık'a karşı kendini beklenmedik bir ittifak içinde bulur. Oylum, duygusal karışıklığı yüzünden savrulurken Ozan, şok edici bir gerçek ile yüzleşecektir.

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