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Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı

Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı
24.08.2021 00:58
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Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayında! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği Kalp Yarası, yayınlanan 8. Bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kalp Yarası 9. bölüm  fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürerken "Benden gitmenden korkuyorum" sözleri fragmana damga vurdu. Ferit'in sözleri izleyicide şok etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı...


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