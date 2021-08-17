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Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayınlandı!
17.08.2021 01:28
Ana Sayfa 00:35
Hande Erçel’in mini şortlu...
Ana Sayfa 00:43
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim...
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Nurseli İdiz'in kızını...
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Paylaşımlarıyla oğlundan tepki...
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Trump, Biden'ı istifaya...

Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayında! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği Kalp Yarası, yayınlanan 7. Bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kalp Yarası 8. bölüm  fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürerken "Bazı şeyler var bilmiyorsun!" sözleri fragmana damga vurdu. Ferit'in sözleri izleyicide şok etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı...


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