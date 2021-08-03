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Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı yayında

Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı yayında
03.08.2021 01:24
Ana Sayfa 00:14
Kendisine büyü yaptığını...
Ana Sayfa 00:45
Mandıra Filozofu'nun çekildiği...
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Fatih’te rehine krizi!
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Emeklilikte yüksek aylık...
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Fatma Girik memleketiyle...
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Nagihan Karadere değişimiyle...
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Başkan Erdoğan evi yanan...
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Yangında 6. gün! Orman...
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Azra Gülendam Haytaoğlu...
Ana Sayfa 00:25
Meltem Yılmazkaya bakın aslen...

Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı yayında! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği Kalp Yarası, yayınlanan 5. Bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürerken "Cehenneme giden yolar iyi niyet taşlarıyla döşelidir!" sözleri fragmana damga vurdu. Ferit'in sözleri izleyicide şok etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı...


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