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Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayında!

Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayında!
27.07.2021 01:18 - Son Güncelleme: 27.07.2021 01:18
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Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayında! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği Kalp Yarası, yayınlanan 4. Bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürerken Ferit'in "Asıl gönül macerası sende Ayşe Hanım; boşanalım" sözleri fragmana damga vurdu. Ferit'in sözleri izleyicide şok etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı...


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