Kalp Yarası 2. bölüm 2 fragmanı yayınlandı! "Anlat; beni nasıl zorla öptüğünü anlat"

Atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İddialı yapımın yayınlanan 2. bölüm 2. fragmanı ise damga vurdu. Fragmana Hande’nin "Anlat; beni nasıl zorla öptüğünü anlat" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı…

Ferit ve Ayşe evleniyor, Antalya'da yer yerinden oynuyor!

Ferit ve Ayşe'nin herkesin şaşkın bakışları altında nikah masasına oturması, Antakya'nın gündemine damga vurur. Hande büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler. Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez. Ferit, herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmaya çalışırken; Ayşe karşısında hem Hande'yi hem Azade'yi bulur. Yaman, her şeyini kaybetse bile Hande'nin peşini bırakmaz; ancak Zümrüt, Hande'nin bir şeyler sakladığından şüphelenmektedir.