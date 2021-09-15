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Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı yayınlandı

Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı yayınlandı
15.09.2021 22:29
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Başrollerini Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 11. bölümü ile yine izleyicilerden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin ardından yayınlanan Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı ise nefes kesti. İşte Kalp Yarası 12. bölüm... fragmanı...


Başrollerini Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 11. bölümü ile yine izleyicilerden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin ardından yayınlanan Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı ise nefes kesti. İşte Kalp Yarası 12. bölüm... fragmanı...

Kalp Yarası Videoları
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