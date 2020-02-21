Hercai 33. bölüm! Reyyan'a en güzel hediye! 21.02.2020 23:31

Hercai 33. Bölümde İstanbul’a sevgililer Günü’nü geçirmek için gelen Reyyan ve Miran, baş başa yemek yedikleri akşamın sabahında, Boğaz turuna çıktılar. Teknede birlikte kahvaltı yaptıktan sonra, Reyyan Marmara Denizi’ni seyretmeye doyamadı. Reyyan’a sürpriz üstüne sürpriz yapan Miran, onu şaşırtmaya devam etti. Hayallerini gerçekleştirirken bütün kalbiyle hep yanında olacağını söyleyen Miran, Reyyan’a hayatının en güzel hediyesini verdi!

Hercai 33. Bölümde İstanbul'a sevgililer Günü'nü geçirmek için gelen Reyyan ve Miran, baş başa yemek yedikleri akşamın sabahında, Boğaz turuna çıktılar. Teknede birlikte kahvaltı yaptıktan sonra, Reyyan Marmara Denizi'ni seyretmeye doyamadı. Reyyan'a sürpriz üstüne sürpriz yapan Miran, onu şaşırtmaya devam etti.

Miran Reyyan'ın yüzünü güldürmek için ne kadar çabalasa da; mutluluklarına gölge düşüren olaylar yaşanmaya devam ediyordu. Miran'ın Amerika'da birlikte okudukları eski sevgilisiyle otelde karşılaşmaları Reyyan'ın kıskançlık yapmasına sebep oldu. Reyyan'a "Hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim" diyen Miran, onun gönlünü almasını bildi.

BOĞAZ'DA ROMANTİK TEKNE KAHVALTISI

İstanbul Boğazı'nda tekneyle gezdikten sonra denizin ortasında birlikte kahvaltı yaptılar. Reyyan, Şadoğlu ve Aslanbey ailelerinin günün birinde barış ve mutluluk içinde yaşayacağını hayal ederek denizi seyretmeye dalmıştı. Reyyan İstanbul'u, Miran da Reyyan'ı seyrediyordu. Reyyan'a yapacağı yeni sürprizin onu ne kadar mutlu edeceğini düşünüyordu.

REYYAN'IN EN BÜYÜK HAYALİ GERÇEKLEŞECEK!

Miran Reyyan'a teknede, el yapımı özel bir kalem hediye etti. Kalemin üzerine 'Reyyan' yazdırmıştı. "Eli kalem tutan bir kadın, kendi ile beraber bütün dünyanın kaderini değiştirebilir Reyyan!" diyerek onu duygulandırdı. Reyyan'ın en büyük hayalinin yarım kalan eğitimini tamamlamak olduğunu bilen Miran, bunu gerçekleştirirken de karısının yanında olma sözü verdi.

REYYAN HAYATININ EN GÜZEL HEDİYESİNİ ALDI!

Bu anlamlı hediye Miran'ın Reyyan'ın eğitimine verdiği önemi gösterdi. Amerika'da eğitim alan Miran karısının da eğitimini tamamlayıp, en büyük hayaline kavuşmasını çok istiyordu. Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen 'Hercai' dizisinde, kadınların eğitimi için yapılan bu gönderme izleyiciler tarafından takdir topladı.