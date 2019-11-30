Hercai 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Azize Aslanbey'in yeni intikam planı ne olacak?

İzleyicilerin ekranları başında heyecanla izlediği Hercai bu akşam 23. bölümüyle ekranlara geldi. Gerilimin arttığı bölümde Gönül ve Reyyan arasında tartışma giderek büyüdü. Yaşananlarla birlikte Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğine geldi. İzleyicilerin merakla beklediği Hercai 24. bölüm fragmanı bölümün ardından yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanan olaylar...
"Orada öğreneceklerin her şeyi değiştirecek!"
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer.
REYYAN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR
Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister.
ZEHRA KRİTİK KARARIN EŞİĞİNDE
Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir.
AZİZE ASLANBEY'İN İNTİKAM PLANI
Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.