Hercai 23. bölüm full izle! Hercai son bölüm tek parça izle 29.11.2019 23:46

Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Hercai'de bu akşam heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yeni bölümde Miran'ın gerçekleri öğrenip öğrenemeyeceği merak konusu olurken Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak istedi. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? Hercai 23. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer.

REYYAN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister.

ZEHRA KRİTİK KARARIN EŞİĞİNDE

Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir.

AZİZE ASLANBEY'İN İNTİKAM PLANI

Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.