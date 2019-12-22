Hercai 27. bölüm fragmanı yayınlandı! "Vicdan nedir bilir misin? Benim özüm sensin demek!" 22.12.2019 21:51

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin 27. bölüm fragmanı "Vicdan nedir bilir misin? Benim özüm sensin demek!" başlığıyla yayınlandı. Peki, Hercai'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Hercai'nin 27. yeni bölüm fragmanı...



HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Her şeyin başladığı yerde bir daha ayrılmamak üzere birbirlerine söz veren Reyyan ve Miran için yeni bir dönemin kapıları açılırken, Miran'ın geçmişi de değişmeye başlar.



AZİZE'NİN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKACAK MI?

Bunca yıl Miran bir gün gelecek umuduyla, acılarını kalbine gömen Şükran'ın ortaya çıkması, Azize Aslanbey'in değiştirdiği geçmişin gerçeklerini ortaya çıkaracak mı?

YAREN DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

Şadoğlu konağında ise yaptıklarının ortaya çıkmasından sonra Nasuh'un cezasını kestiği Yaren, bu cezadan kurtulmak için düşmanla iş birliği yapar. Konaktaki itibarını kaybeden Yaren, acaba bu hamlesiyle eski dokunulmazlığını geri kazanabilecek midir?

AZİZE OLACAKLARDAN HABERSİZ

Diğer yandan Aslanbey konağındaki sessiz savaş devam ederken, Miran'ın kendisinden uzaklaştığını gören Azize Aslanbey, kaybettiği güveni kazanmak için harekete geçer ancak Azize daha büyük bir fırtınanın geldiğinde habersizdir.



