Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de izleyicisiyle buluşan Hercai dizisinin 22. bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde "Sen de gidersen eğer" izleyenlerin dikkatini çekti. Hercai dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresimizden izleyebilirsiniz.
Ebru Şahin - Sen de gidersen eğer | Hercai 22. yeni bölüm22.11.2019 23:34
- Ebru Şahin - Sen de gidersen eğer | Hercai 22. yeni bölüm
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