Ebru Şahin - Sen de gidersen eğer | Hercai 22. yeni bölüm 22.11.2019 23:34

Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de izleyicisiyle buluşan Hercai dizisinin 22. bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde "Sen de gidersen eğer" izleyenlerin dikkatini çekti. Hercai dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresimizden izleyebilirsiniz.

