Aslanbey gerçekleri ortaya çıkıyor! Hercai 24. yeni bölüm

Cuma akşamının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai bu akşam 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Aslanbey gerçekleri ortaya çıkıyor. Hercai dizisinin 24. bölümünde yer alan özel sahneleri takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Aslanbey gerçekleri ortaya çıkıyor! Hercai 24. yeni bölüm06.12.2019 23:49
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