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Fon soruşturmasında yeni gelişme: BDDK Başkan Yardımcısı ve banka genel müdürü tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada 7 Kasım'da gözaltına alınan isimlerden BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Fon soruşturmasında yeni gelişme: BDDK Başkan Yardımcısı ve banka genel müdürü tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada iki isim hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı.

7 KASIM'DA 5 İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 Kasım'da 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç yer aldı.

BDDK BAŞKAN YARDIMCISI VE BANKA GENEL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Erişen ve Yönaç'ın tutuklanmasına karar verdi.

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