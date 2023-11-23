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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023, 17:14 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 17:36

Zonguldak'ta batan Kafkametler gemisi hakkında yeni detaylar! Kaptanın son yardım çağrısı ortaya çıktı! Telsiz konuşmaları:''Gitti batıyor gemi...'

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yoğun fırtına nedeniyle batan “Kafkametler” isimli Türk bandıralı gemide bulunan mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı. 10 mürettebatını arama çalışmaları aralıksız devam ederken 88 metre uzunluğu ve 12 metre genişliği olan Kafkametler gemisinin nehir için tasarlandığı, okyanus ve denizde kullanılmasının büyük risk taşıdığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre 31 yaşında olan geminin metal yorgunu olduğu öğrenildi. Öte yandan Kuru yük gemisinin telsizinden son yardım çağrıları da ortaya çıktı. Kaydedilen telsiz konuşmalarından Kafkametler gemisinin kaptanı, "Benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım" dedikten sonra telsiz konuşmaları sonlanırken, konuşmaları kayda alanların ise ''Gitti batıyor gemi' ifadesi de görüntülere yansıdı. İşte detaylar...

Zonguldakta batan Kafkametler gemisi hakkında yeni detaylar! Kaptanın son yardım çağrısı ortaya çıktı! İhmaller zinciri geminin batmasına neden oldu!
Zonguldak'ta batan Kafkametler gemisi hakkında yeni detaylar! Kaptanın son yardım çağrısı ortaya çıktı! İhmaller zinciri geminin batmasına neden oldu!

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