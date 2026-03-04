CANLI YAYIN
Haberler
Haber Videoları
"Yürüyor düşüyor" diyerek gizlemişti: Babanın gizli kamerası 1 yaşındaki bebeğe anne şiddetini deşifre etti!
Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 14:11
Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 14:20
Antalya'da 1 yaşındaki kızına sistematik şiddet uyguladığı gizli kamera görüntüleriyle kanıtlanan Fas uyruklu İmane Moti, 'Eziyet' suçundan hiçbir indirim uygulanmadan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
