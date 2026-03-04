CANLI YAYIN
ABD ve İsrail "İran'daki kara harekatı için PJAK'ı kullanacak" iddiası

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'daki rejim yıpratmayı ve sonrasında oluşacak boşluğu PKK'nın İran ayağı PJAK terör yapılanması ile doldurmayı planladığı ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun ısrarları nedeniyle İran meselesi için Iraklı Kürt liderlerle görüşürken CIA'nın İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığı iddia edildi. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan 3. Dünya Savaşı'nın başladığını ifade ederken KCK'ya bağlı yapıların ülkeye gireceğini düşündüğünü dile getirdi.

