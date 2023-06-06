Sağanak yağış, İzmir Ankara ve Antalya'dan sonra Karadeniz'de de felakete neden oldu. Amasya'nın merkeze bağlı Kızılkışlacak köyü yakınlarında Serkan Şahin ile eşi Zilal Şahin, otomobilleriyle sel sularına kapıldı. Serkan Şahin kendini kurtarırken, eşi sel sularında kayıplara karıştı. Araçta bulunan Murat Ekşi'nin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Samsun'da da Şükrü Köksal sel sularına kapılarak boğuldu. Sinop ve Kastamonu'dan okullara tatil haberi geldi. 2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Ezine Deresi'nde taşmalar meydana gelse de yapılan çalışmalar nedeniyle zarar çok olmadı. İnebolu'da ise Söke Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı. Burada yaşayan vatandaşlar itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmalarını sürüyor.