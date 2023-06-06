Yeni MİT Müsteşarımız kimdir? İbrahim Kalın MİT Başkanı mı oldu?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni başkanı İbrahim Kalın oldu. Konuyla ilgili açıklama, İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." denildi.







"GÜZEL ÜLKEM İÇİN DURMAK YOK YOLA DEVAM"

MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Kalın, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" ifadelerini kullandı.









BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kalın, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" dedi.











MAVİ KETEN ÇİÇEKLİ MESAJ

Fidan'ın Twitter hesabındaki kapak görseline Mavi Keten Çiçeği görseli koyması ise dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği üzere bu çiçek kurak ve tehlikeli topraklarda yetişen bir çiçektir.