Yunanistan'dan provokasyon! Sisam'da askeri geçit töreni düzenlediler

Son dakika haberi! Yunanistan, Sisam Adası'nda askeri geçit düzenleyerek Ege'de yeni bir tahrike imza attı. Lozan Antlaşması'na göre gayri askeri statüde olan Sisam adasına çıkarma yapan Yunan komandoları askeri geçit töreni düzenlendi. Birinci Dünya Savaşı sonrası 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın 13. Maddesinde, "Barışın korunmasını sağlamak amacıyla Yunan Hükümeti, Midilli (Lesvos), Sakız (Chios) Sisam (Samos) ve Nikarya (Ahikerya ) adalarında hiçbir deniz üssü ve hiçbir istihkam kurmayacak." ifadesi yer alıyor.