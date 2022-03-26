Haberler Haber Videoları Yunanistan'dan provokasyon! Sisam'da askeri geçit töreni düzenlediler

Yunanistan'dan provokasyon! Sisam'da askeri geçit töreni düzenlediler

Yunanistan'dan provokasyon! Sisam'da askeri geçit töreni düzenlediler
26.03.2022 09:48

OTOMATİK OYNAT

Haber 06:00
Pitbull saldırıları bitmiyor!...
Haber 02:48
Şekerin tadı kaçtı!...
Haber 00:22
Esenler'de çocukları döven...
Haber 00:25
Avcılar'da uyuşturucu...
Haber 03:52
Sahile balık değil portakal...
Haber 01:28
3 katlı ahşap binada yangın!
Haber 02:04
Yol ortasından çaldılar
Haber 00:43
Patlamanın yaşandığı sanayiden...
Haber 03:39
Diyarbakır'da patlama! Ortalık...
Haber 00:27
Diyarbakır'da patlama! Ortalık...
Haber 02:54
İstanbul'da yangın paniği! Son...
Haber 02:13
Seçim kanunu teklifi...

Son dakika haberi! Yunanistan, Sisam Adası'nda askeri geçit düzenleyerek Ege'de yeni bir tahrike imza attı. Lozan Antlaşması'na göre gayri askeri statüde olan Sisam adasına çıkarma yapan Yunan komandoları askeri geçit töreni düzenlendi. Birinci Dünya Savaşı sonrası 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın 13. Maddesinde, "Barışın korunmasını sağlamak amacıyla Yunan Hükümeti, Midilli (Lesvos), Sakız (Chios) Sisam (Samos) ve Nikarya (Ahikerya ) adalarında hiçbir deniz üssü ve hiçbir istihkam kurmayacak." ifadesi yer alıyor.

Haber Videoları
SON DAKİKA