Son dakika haberi... A Haber'deki Toplumsal Hafıza programına bağlanan Avukat Metehan Özkan; Yılmaz Özdil ve FETÖ firarisi Can Dündar'ın tatil beldelerini parsellemesinin hukuk boyutunu yorumladı. Peki Özdil ve Dündar'ın hukuksuzluğunun karşılığı ne olmalı? Detaylar video haberimizde.
Yılmaz Özdil ve Can Dündar'ın kaçak villalarının hukuki boyutu nedir?
06.06.2020 07:23
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