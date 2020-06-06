Yılmaz Özdil ve Can Dündar'ın kaçak villalarının hukuki boyutu nedir?

06.06.2020 07:23

Son dakika haberi... A Haber'deki Toplumsal Hafıza programına bağlanan Avukat Metehan Özkan; Yılmaz Özdil ve FETÖ firarisi Can Dündar'ın tatil beldelerini parsellemesinin hukuk boyutunu yorumladı. Peki Özdil ve Dündar'ın hukuksuzluğunun karşılığı ne olmalı? Detaylar video haberimizde.