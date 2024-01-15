CHP'de İstanbul'un 12 ilçesinde kendi işaret ettiği adayları PM'den geçiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de tasfiye edilişinde rol oynadı. PM tarafından, 31 Mart yerel seçimlerinde Eskişehir adayı olarak Ayşe Ünlüce gösterildi.



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yerine daha önce belediyede hukuk müşavirliğinin yanı sıra seçim sürecine kadar genel sekreter olarak görev yapan Ayşe Ünlüce aday gösterildi. 25 yıllık başkanlık döneminin sonuna yaklaşan Büyükerşen, CHP'nin Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan, Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz ile birlikte partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.





BÜYÜKERŞEN'DEN İMAMOĞLU VE ÖZEL'E SERT TEPKİ: BUNLAR CHP'NİN VİRÜSÜ



Adayların açıklamalarının ardından konuşan Büyükerşen, isim vermeden adaylığına taş koyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.



İKİ KİŞİ YAN YANA GELİNCE DİĞER GİDENLERİN DEDİKODUSUNU YAPARLAR



İsim vermeden kendisinin görevden uzaklaştırıldığını ve parti içinde büyük bir dedikodu kazanının kaynadığına dikkat çeken Büyükerşen, "Gençliğimde, gazeteciliğim sırasında her gün CHP'de vaktimizin büyük bir kısmı geçerdi. Rahmetli Yaşar Eğitim vardı, avukattı, il başkanı. Niyazi Önal genç avukat. Tahsin Atakan diye çok genç bir avukatımı vardı. Oraya gelirler siyasi tartışmalar olurdu. Fakat gördüğüm bir şey olurdu, şeyi görmeye başladım. Hep bir araya geldikleri zaman hepsi çok iyi ahbap, hepsi Atatürk idealleri, partinin seçimlerde kazanması için yapılacak işleri konuşurlar. Fakat bir kısmı çekip gittikten sonra iki kişi yan yana gelince, diğer gidenlerin dedikodusunu yaparlar." dedi.







KISKANÇLIKLAR İFTİRALAR



"Derken gördüm ki; geçimsizlik, anlaşmazlık, kıskançlıklar, iftiralar, ters yorumlar, herkes birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma gibi eğilimler içerisinde." diyerek parti içindeki kumpasları adeta itiraf eden Büyükerşen, "Nasıl bu parti adam olacak diye düşünüp durmuşumdur. Kafamın bir köşesinde bu kalmıştır. Uzun gençlik yıllarımda da üniversite yıllarımda da aynı şeyleri gördüm. Ve hala da bugünkü siyasette de biraz daha bozulmuş vaziyette."

BUNLAR MİKROP VİRÜS



"CHP'nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var. Bunu cesaretle hiç çekinmeden söylüyorum, hocalık vasfıma sığınarak söylüyorum. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Gözlemlerimle bu olaylar hep ön plana çıktı. Türkiye'deki, Büyük Millet Meclisi'ndeki siyaseti, tek partili dönemden çok partili döneme geçişte hep gördüm" diye konuştu.